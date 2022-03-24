Рада отменила ВНО-2022. Вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре

Верховная рада Украины отменила Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2022 году. Вступительная кампания пройдет по специальной процедуре, механизм еще разрабатывают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Слуги народа".
Согласно принятому законопроекту №7132:
По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования, нардепа Юлии Гришиной, решение об отмене ВНО вынужденное, поскольку инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под угрозой российских обстрелов.
"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное - прозрачный механизм вступления", - добавила она.
Вступительная кампания будет упрощена только на 2022 год.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине предлагали отменить ВНО из-за военного положения и российского вторжения.
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