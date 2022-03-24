Рада скасувала ЗНО-2022. Вступна кампанія пройде за спецпроцедурою

Верховна рада України скасувала зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році. Вступна кампанія пройде за спеціальною процедурою, механізм ще розробляють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Слуги народу".
Згідно з прийнятим законопроектом № 7132:
За словами голови підкомітету з питань вищої освіти, нардепа Юлії Грішиної, рішення про скасування ЗНО вимушене, оскільки інфраструктура, особливо навчальні заклади, знаходяться під загрозою російських обстрілів.
"Вступна кампанія до українських вишів в цьому році не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне - прозорий механізм вступу", - додала вона.
Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пропонували скасувати ЗНО через воєнний стан і російське вторгнення.
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