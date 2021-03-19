Рада отменила пленарные заседания на время локдауна в Киеве

Из-за локдауна в Киеве Верховная рада отменила очередные пленарные заседания. Народные депутаты поддержали соответсвующий проект постановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 298 парламентариев.
"Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте документа.
Отметим, эта неделя должна была быть пленарной.
Вчера заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться".
Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркивал, что сейчас работа ВР заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе.
Как писало РБК-Украина, анонсировалось, что Верховная рада проведет два внеочередных заседания парламента. Первое внеочередное касается изменения графика работы ВР и законопроекта о снятии ответственности с производителей вакцин.