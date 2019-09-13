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Рада отменила пленарное заседание во вторник

Новости » Политика    13.09.2019 - 13:09
Рада отменила пленарное заседание во вторник
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако парламентарии будут работать в комитетах

Верховная рада Украины в пятницу, 13 сентября, отменила проведение утреннего и вечернего пленарных заседаний во вторник, 17 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее предложение на голосование вынес первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. За такое решение проголосовали 299 нардепов. Таким образом, парламентарии 17 сентября будут работать в комитетах.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной рады".

Кроме того, Рада планирует ограничить количество депутатских запросов. Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

РБК-Украина писала, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук вчера заявил, что Верховная Рада Украины 9 созыва впервые провалила голосование закон. Речь шла о законопроекте №1075 "О внесении изменений в закон" О правопреемстве Украины "об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины".

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