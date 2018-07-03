Рада скасувала оподаткування аліментів від нерезидентів

Проект закону підтримали 235 нардепів

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №8295 "Про внесення змін до статті 165 і 166 Податкового кодексу України", яким скасовується оподаткування аліментів від нерезидентів, передає кореспондент РБК-Україна.

Ухвалення документу у другому читанні підтримали 235 нардепів. Проектом скасовується норма про включення в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку доходів у вигляді аліментів від нерезидента (юридичні, фізичні особи, що діють в одній державі, але постійно зареєстровані та проживають в іншій, - ред.).

Законом передбачається включити до податкової знижки суму коштів, сплачених платником податку на доходи фізичних осіб на користь вітчизняних установ дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках розгляду законопроекту про захист дітей № 8295 народні депутати розглянули і відхилили поправку, яка стосується податкових пільг для зеленої енергетики.

Зазначимо, одна з поправок законопроекту передбачає звільнення від податку операції з ввезенням обладнання для виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Пропонувалося встановити звільнення від сплати ПДВ до 1 січня 2020 року ввезення в Україну обладнання для виробництва відновлюваної енергії, якщо платник податків отримав технічні умови на підключення до електричних мереж.

Також повідомлялося, що сьогодні, 3 липня 2018 року, Рада схвалила посилення відповідальності за несплату аліментів. Таким чином, передбачається автоматизований арешт коштів боржника.