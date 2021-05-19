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Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для граждан на территории АТО

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Донбасс, Среда 19 мая 2021 13:22
Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для граждан на территории АТО Фото: Рада приняла закон об отмене моратория на санкции по кредитам для украинцев на Донбассе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отменила мораторий на санкции по кредитам для граждан на территории АТО. Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №5199.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 341 нардеп.

Проект вносит изменения в статьи 2 и 9 закона "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции".

Итак, документ отменяет мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество, по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям.

Однако отменяется мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые будут оформлены, начиная с 1 мая. Таким образом мораторий остается действительным на обращение взыскания на залоговое имущество по действующим договорам.

"Это гарантирует сохранение прав для лиц, которые имели или имеют проблемы с финансовым положением, вызванные проведением АТО и ООС, а также предоставит возможность жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей получить возможность кредитования на равных условиях со всеми гражданами, как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса", - указано в пояснительной записке.

Напомним, ранее Рада одобрила законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Проект закона №4475 приняли во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в начале октября 2020 года в стране продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действовал с 2014 года. Его продлили до 21 апреля 2021 года.

Так, 16 июля 2020-го парламент одобрил закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.

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