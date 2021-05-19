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Рада скасувала мораторій на санкції за кредитами для громадян на території АТО

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Донбас, Середа 19 травня 2021 13:22
Рада скасувала мораторій на санкції за кредитами для громадян на території АТО Фото: Рада прийняла закон про скасування мораторію на санкції за кредитами для українців на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада скасувала мораторій на санкції за кредитами для громадян на території АТО. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроект №5199.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 341 нардеп.

Проект вносить зміни до статей 2 та 9 закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

Отже, документ скасовує мораторій на звернення стягнення на заставне майно, за кредитами, які будуть оформлені під заставу нерухомості, що належить за правом власності фізособам та фізичним особам-підприємцям.

Однак скасовується мораторій на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, які будуть оформлені, починаючи з 1 травня. Таким чином мораторій залишається дійсним на звернення стягнення на заставне майно щодо чинних договорів.

"Це гарантує збереження прав для тих осіб, які мали або мають труднощі з фінансовим становищем, що були спричинені проведенням АТО та ООС, а також надасть можливість мешканцям Луганської, Донецької та частині Харківської областей отримати можливість кредитування на рівних умовах з усіма громадянами, як для фізичних осіб, так і для малого та середнього бізнесу", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила законопроект про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. Проект закону №4475 ухвалили в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня 2020 року в країні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці. Він діяв з 2014 року. Його продовжили до 21 квітня 2021 року.

Так, 16 липня 2020-го парламент схвалив закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.

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