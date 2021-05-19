Верховна рада скасувала мораторій на санкції за кредитами для громадян на території АТО. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроект №5199.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 341 нардеп.

Проект вносить зміни до статей 2 та 9 закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

Отже, документ скасовує мораторій на звернення стягнення на заставне майно, за кредитами, які будуть оформлені під заставу нерухомості, що належить за правом власності фізособам та фізичним особам-підприємцям.

Однак скасовується мораторій на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, які будуть оформлені, починаючи з 1 травня. Таким чином мораторій залишається дійсним на звернення стягнення на заставне майно щодо чинних договорів.

"Це гарантує збереження прав для тих осіб, які мали або мають труднощі з фінансовим становищем, що були спричинені проведенням АТО та ООС, а також надасть можливість мешканцям Луганської, Донецької та частині Харківської областей отримати можливість кредитування на рівних умовах з усіма громадянами, як для фізичних осіб, так і для малого та середнього бізнесу", - вказано у пояснювальній записці.