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Раде рекомендуют принять закон о перезапуске НАПК

Новости » Политика    01.10.2019 - 15:51
Раде рекомендуют принять закон о перезапуске НАПК
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В первом чтении проект содержал норму об отмене госфинансирования для партий, не преодолевших 5% порог

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект №1029 о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции, в редакции которого к первому чтению содержалась норма о об отмене финансирования партий, проигравших выборы. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В частности, комитет на заседании 30 сентября завершил рассмотрение предложений к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Всего при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли 131 правку и предложение.

"Комитет рекомендовал Верховной раде принять проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками", - указано в сообщении.

Напомним, 11 сентября Рада приняла за основу законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах, и предусматривается перезапуск НАПК. За документ проголосовали 283 нардепа, также Рада поддержала подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства внес в Раду этот закон 29 августа.

Так, Рада одобрила финансирование партий за счет госбюджета с июля 2016-го: ВР приняла во втором чтении законопроект № 2123 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". За соответствующее решение в целом проголосовали 229 нардепов при 226 минимально необходимых.

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