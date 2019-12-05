Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса

Верховная рада Украины отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Разумков не уточнил, когда состоится рассмотрение. Вопрос рассмотрения кодекса стоял первым в повестке дня.

"Поскольку последние материалы по поводу Избирательного кодекса поступили поздно. Предлагается отложить его рассмотрение. Я думаю, что не надо голосовать за изменение повестки дня", - заявил глава парламента.

Так, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура заявлял, что Рада будет голосовать за 17 предложений президента к кодексу.

"Предложения президента были объективными. Сейчас мы будем 17 раз голосовать, то есть по каждому пункту отдельно. Мы поддерживаем все эти предложения и затем они направляются снова к президенту. Если у президента будут снова какие-то замечания, он сможет вернуть, но я думаю, он подпишет избирательный кодекс ", - заявлял Качура.

По его словам, фракция единогласно поддержит предложения президента.

"Голоса есть. У нас партия консолидирована в том, что эти изменения однозначно улучшают избирательный кодекс", - добавил депутат ВР.

Напомним, ранее анонсировалось, что профильный комитет ВР соберется рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента на этой неделе, чтобы учесть еще несколько поправок. Отмечалось, что из Офиса президента прислали правки о пересмотре полномочий, по которым кандидаты могут быть сняты с регистрации по письму Службы безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой пленарной неделе рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Этот законопроект принял еще парламент прошлого созыва. Он был подписан Андреем Парубием, однако Зеленский его ветировал.

Ранее Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.