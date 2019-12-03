Избирательный кодекс с предложениями президента дополнят поправками

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

По словам Корниенко, с ОП прислали правки о пересмотре полномочий, по которым кандидаты могут быть сняты с регистрации по письму СБУ

Профильный комитет Верховной рады Украины соберется рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского на этой неделе, чтобы учесть еще несколько поправок. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из Офиса президента прислали правки о пересмотре полномочий, по которым кандидаты могут быть сняты с регистрации по письму Службы безопасности Украины.

"Или первым вопросом будет, как аппарат установит. У нас еще завтра будет это на комитете. Попробуем с "Голоса" на комитете попросить еще некоторые правки учесть. Потому что из Офиса (президента - ред.) информацию, что еще немножко досылают. Насколько я слышал, по СБУ... Они дослали пересмотреть полномочия о том, что могут снять кандидатов с регистрации по письму СБУ. Также по людям с инвалидностью, там были технические моменты по тому, чтобы учесть возможности для донесения информации для людей с недостатками слуха", - заявил Корниенко.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада на этой пленарной неделе рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Этот законопроект принял еще паламент прошлого созыва. Он был подписан Андреем Парубием, однако Зеленский его ветировал.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принято до конца 2019 года.