Рада рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы рассмотрят Избирательный кодекс, который принимала Рада 8 созыва

Верховная рада Украины на этой пленарной неделе рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом глава ВР Дмитрий Разумков сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, этот законопроект приняла еще Рада 8 созыва. Он был подписан главой парламента предыдущего созыва Андреем Парубием, однако глава государства Владимир Зеленский его ветировал.

"На этой неделе законопроект об Избирательном кодексе с предложениями президента. Также хотел бы напомнить, что в среду будут состояться общественные слушания об открытии рынка сельскохозяйственных земель", - сказал Разумков.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о необходимости изменений в Избирательном кодексе, поддержав идею снижения проходного барьера в парламент для партий.