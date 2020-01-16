Рада отложила окончательный переход на электронный документооборот

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ поддержали 251 народных депутата

Парламент принял во втором чтении законопроект №2492, которым предусмотрена отсрочка окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 251 нардеп.

Отметим, ранее автор законопроекта, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Павел Фролов подчеркивал, что до сентября в ВР будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

"С 4 февраля по 1 сентября 20-го года сделать переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса", - заявлял он.

В частности, вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин "письменная форма документа".

Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

Напомним, ранее в Верховной раде заверили, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

В конце декабря парламент принял за основу законопроект №2492. Нардепы приняли соответствующий законопроект 259 голосами.