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Рада может откорректировать карантин выходного дня

Автор: Александр Белоус

Верховная рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства будет откорректировано.

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Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - сказал он.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Кроме того, правительство обязало украинцев находиться на улице с документами.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря. Тогда можно будет понять, сработали ли ограничения в этом виде.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

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