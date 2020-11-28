Рада може відкоригувати карантин вихідного дня

Верховна рада планує заслухати доповідь міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про ефективність карантину вихідного дня. У разі необхідності рішення уряду буде відкориговано.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"На наступному тижні будемо слухати доповідь, спрацювало це і наскільки. Будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", - сказав він.

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Крім того, уряд зобов'язав українців перебувати на вулиці з документами.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до 1 грудня. Тоді можна буде зрозуміти, чи спрацювали обмеження в цьому вигляді.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.