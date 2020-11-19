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Половина украинцев против карантина выходного дня

Киев, Четверг 19 ноября 2020 10:31
Половина украинцев против карантина выходного дня
Фото карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы считают, что карантин выходного дня не поможет

Мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

Половина украинцев против карантина выходного дня

Большинство (85%) знают о том, что правительство ввело карантин выходного дня, 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

При этом 61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна), (36% поддерживают). Его эффективность оценивают значительно выше, чем карантина выходного дня: 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 28-29 ноября.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе половина украинцев были против жесткого карантина при второй волне эпидемии.

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