Суд отказался рассматривать иск о запрете подписания "языкового закона"

Фото: глава парламента Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Суд посчитал, что заявитель не доказал противоправность действий Парубия

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления общественной организации к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон" ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, суд считает, что заявитель не доказал противоправность действий спикера парламента Андрея Парубия в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - отмечается в сообщении.

Так, суд пришел к выводу о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку оно не содержало обоснований и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которой создана общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", которая указана истцом. При этом в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Парубия.

Напомним, 10 мая в Окружной админсуд Киева поступило заявление к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон".

Истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить Парубию и любому из отдельных народных депутатов и работников Аппарата ВРУ совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона.

Как писало РБК-Украина, сам Парубий назвал иск о запрете подписывать "языковой закон" попыткой пророссийского реванша. Он отметил, что во вторник, 14 мая, на голосование Верховной рады Украины будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за закон о языке.

Глава парламента пообещал не позволить "сорвать подписание закона о функционировании украинского языка". При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу, заверил спикер Рады.

Добавим, 25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Документ регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.