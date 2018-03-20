Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада отклонила законопроект о независимых набсоветах в государственных банках

НовостиФинансы    20.03.2018 - 15:14
Фото: заседание Рады (president.gov.ua)
Фото: заседание Рады (president.gov.ua)

Кабмин предлагал внести изменения в принципы управления госбанками

Верховная рада Украины отклонила законопроект о независимых наблюдательных советах в государственных банках. Соответствующий законопроект №7180 в первом чтении поддержали только 187 нардепов из 226 необходимых, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы рассмотрели два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей управления государственными банками под №№7180 и 7180-1. По результатам голосования оба законопроекта отклонены.

Отметим, проект №7180 предлагал изменить принципы и механизмы корпоративного управления госбанками, привести их в соответствие с международными стандартами, создать независимую от политического влияния систему управления госбанками через набсоветы, в составе которых большинство составят независимые члены. Кроме того, документ предлагал установить уголовную ответственность за  незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц госбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство приняло обновленную стратегию развития госбанков. Отметим, данная стратегия реформирования предполагает приватизацию "Укргазбанка" до 2020 года.  

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке
Темы: Заседание Рады    Теги: набсовет, Верховная Рада, госбанк
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top