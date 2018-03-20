Рада отклонила законопроект о независимых набсоветах в государственных банках

Верховная рада Украины отклонила законопроект о независимых наблюдательных советах в государственных банках. Соответствующий законопроект №7180 в первом чтении поддержали только 187 нардепов из 226 необходимых, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы рассмотрели два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей управления государственными банками под №№7180 и 7180-1. По результатам голосования оба законопроекта отклонены.

Отметим, проект №7180 предлагал изменить принципы и механизмы корпоративного управления госбанками, привести их в соответствие с международными стандартами, создать независимую от политического влияния систему управления госбанками через набсоветы, в составе которых большинство составят независимые члены. Кроме того, документ предлагал установить уголовную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц госбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство приняло обновленную стратегию развития госбанков. Отметим, данная стратегия реформирования предполагает приватизацию "Укргазбанка" до 2020 года.