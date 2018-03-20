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Рада відхилила законопроект про незалежні наглядові ради в державних банках

НовиниФінанси    20.03.2018 - 15:14
Фото: засідання Ради (president.gov.ua)
Фото: засідання Ради (president.gov.ua)

Кабмін пропонував внести зміни до принципів управління держбанками

Верховна рада України відхилила законопроект про незалежні наглядові ради в державних банках. Відповідний законопроект №7180 у першому читанні підтримали лише 187 нардепів із 226 необхідних, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи розглянули два проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей управління державними банками під №№7180 і 7180-1. За результатами голосування обидва законопроекти відхилено.

Зазначимо, проект №7180 пропонував змінити принципи та механізми корпоративного управління держбанками, привести їх у відповідність з міжнародними стандартами, створити незалежну від політичного впливу систему управління держбанками через наглядові ради, у складі яких більшість складуть незалежні члени. Крім того, документ пропонував встановити кримінальну відповідальність за незаконне втручання в діяльність посадових осіб держбанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд ухвалив оновлену стратегію розвитку держбанків. Зазначимо, дана стратегія реформування передбачає приватизацію "Укргазбанку" до 2020 року.

 

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Рада прийняла законопроект про стратегічну екологічну оцінку
Темы: Засідання Ради    Теги: набсовет, Верховна Рада, госбанк
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