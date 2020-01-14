Рада отклонила закон о расширении перечня госчиновников

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пятый президент Петр Порошенко ранее ветировал этот закон

Верховная рада Украины окончательно отклонила законопроект № 0970 (№5263 в предыдущем созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в закон "О государственной службе" (о статусе работников секретариатов депутатских фракций (групп)". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Так, Главное научно-экспертное управление обращает внимание на то, что Рада 9 созыва ранее приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о перезагрузке власти", в котором были решены те вопросы, на которые пятый президент Петр Порошенко обращал внимание в своих предложениях к ветированному ранее законопроекту.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту окончательно отклонить данный законопроект.

Напомним, в октябре 2016-го Рада приняла за основу и в целом законопроект №5263 "О внесении изменений в закон "О государственной службе" (о статусе работников секретариатов депутатских фракций (групп)". Документ поддержал 241 парламентарий.