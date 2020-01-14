ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада відхилила закон про розширення переліку держчиновників

Новини » Політика     14.01.2020 - 18:06
Рада відхилила закон про розширення переліку держчиновників
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

П'ятий президент Петро Порошенко раніше ветував цей закон

Верховна рада України остаточно відхилила законопроект № 0970 (№5263 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (про статус працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

Так, Головне науково-експертне управління звертає увагу на те, що Рада 9 скликання раніше ухвалила закон "Про внесення змін у деякі закони України про перезавантаження влади", в якому були вирішені ті питання, на які п'ятий президент Петро Порошенко звертав увагу в своїх пропозиціях до раніше ветованого законопроекту.

Раніше комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту остаточно відхилити даний законопроект.

Нагадаємо, в жовтні 2016-го Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №5263 "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (про статус працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)". Документ підтримав 241 парламентарій.

Рада схвалила закон про новий формат діяльності Держмитслужби Рада розблокувала підписання закону про призначення окладів працівникам ДБР
Новини України Верховна Радазаконопроектчиновники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся