Рада отклонила постановление о праздновании годовщины окончания Второй мировой войны

Парламент отклонил проект постановления №3431 "Об обращении Верховной рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю празднования 75-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годах", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали всего 200 нардепов. Документом предлагалось обратиться к иностранным государствам, международным организациям и их парламентских ассамблеям относительно чествования героев-воинов и работников тыла, которые в течение лет Второй мировой войны завоевали победу.

Постановление также содержит призыв к мировому сообществу о важности укрепления международного сотрудничества и солидарности в вопросе прекращения международных вооруженных конфликтов в мире, восстановления международного правопорядка, обеспечения мирного развития свободных и демократических обществ и к противодействию любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий.

Подчеркнем, в проекте содержался призыв "к противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы - победительницы, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировке игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушение прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины"

Напомним, президент России Владимир Путин перенес на 3 сентября дату окончания Второй мировой войны.

До этого нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". Кроме того, в документе говорится, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.