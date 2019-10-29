Рада отклонила изменения в законы по противодействию торговле людьми

Верховная рада отклонила во втором чтении законопроект №6125 (0940 в новом созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении противодействия торговле людьми и защиты пострадавших лиц", передает корреспондент РБК-Украина.

Предложение отклонить проект поддержали 287 нардепов.

Так, согласно выводам Главного научно-экспертного управления ВР, данный проект содержит системные недостатки, которые не устраняют правки, внесенные в ходе подготовки документа ко второму чтению.

В профильном комитете подчеркнули, что за прошедшее время после принятия законопроекта в первом чтении был принят ряд других нормативно-правовых актов, которые урегулировали много вопросов.

Члены комитета отметили, что данный проект закона утратил свою актуальность.

В частности, проектом акта предлагалось привести определение "торговля людьми" в соответствие с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Также планировалось расширить круг субъектов национального механизма взаимодействия, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми и предусмотреть осуществление центральными органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности женщин, девушек, мужчин и парней с инвалидностью от сексуального насилия и эксплуатации.

Напомним, 24 октября профильный комитет рекомендовал парламенту отклонить во втором чтении законопроект №6125 (0940 в новом созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении противодействия торговле людьми и защиты пострадавших лиц".

Добавим, что в ноябре 2017 года Верховная рада 8 созыва поддержала за основу в первом чтении законопроект №6125.

Кроме того, в конце июля в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что более 70% жертв торговли людьми составляют женщины.