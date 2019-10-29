Рада отклонила 2 проекта об уточнении требований к кандидатам на пост генпрокурора

Верховная Рада Украины отклонила законопроекта №1144 и №1144-1 о внесении изменений в закон Украины "О прокуратуре" относительно уточнения требований к кандидатам, претендующим на должность генерального прокурора Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом №1144 предлагалось установить, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который будет иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права и/или опыт работы в правоохранительных органах не менее десяти лет.

А альтернативным него предполагалось определить, что на должность главы ГПУ может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.

Отметим, проекты были отклонены, поскольку 19 сентября 2019 ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" № 113-IX, которым внесены изменения в пункт 1 части 3 статьи 40 закона "О прокуратуре ", где предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который" имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее десяти лет ".

Напомним, 29 сентября Парламент принял во втором чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании ГПУ.