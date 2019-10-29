Рада відхилила 2 проекти щодо уточнення вимог до кандидатів на посаду генпрокурора

Верховна Рада України відхилила законопроекти №1144 і №1144-1 про внесення змін до закону України "Про прокуратуру" щодо уточнення вимог до кандидатів, які претендують на посаду генерального прокурора України, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом №1144 пропонувалося встановити, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який буде мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права і/або досвід роботи в правоохоронних органах не менше десяти років.

А альтернативним до нього передбачалося визначити, що на посаду глави ГПУ може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років.

Зазначимо, проекти були відхилені, оскільки 19 вересня 2019 ВР ухвалила закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо першочергових заходів реформування органів прокуратури" № 113-IX, яким внесено зміни у пункт 1 частини 3 статті 40 закону "Про прокуратуру ", де передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше десяти років "

Нагадаємо, 29 вересня Парламент прийняв у другому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції в законопроекті №1032 Зеленського про реформування ГПУ.