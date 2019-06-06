Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о незаконном обогащении

Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы не смогли включить соответствующий законопроект №10358 и альтернативный к нему №10358-1. За включение проголосовали лишь 205 депутатов ВР при 226 минимально необходимых.

Напомним, комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении. "Комитет постановил рекомендовать включить законопроект №10358 в повестку дня 10 сессии Верховной рады восьмого созыва", - заявил глава комитета Андрея Кожемякин.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале июня в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект президента Зеленского №10358 об ответственности за незаконное обогащение.

Отметим, законопроект президента про незаконное обогащение предусматривает уголовную ответственность, если размер убытков государства достигнет 11,5 млн гривен.

Так, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.