Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення

Верховна рада України у четвер, 6 червня, відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення. Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи не змогли включити відповідний законопроект №10358 та альтернативний до нього №10358-1. За включення проголосували лише 205 депутатів ВР при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР розглянути законопроект Зеленського про незаконне збагачення. "Комітет ухвалив рекомендувати включити законопроект №10358 в порядок денний 10 сесії Верховної ради восьмого скликання", - заявив глава комітету Андрія Кожем'якін.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку червня у Верховній раді України був зареєстрований законопроект президента Зеленського №10358 про відповідальність за незаконне збагачення.

Відзначимо, законопроект президента про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, якщо розмір збитків держави досягне 11,5 млн гривень.

Так, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.