ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет рекомендует Раде рассмотреть проект Зеленского о незаконном обогащении

Новости » Политика    05.06.2019 - 20:18
Комитет рекомендует Раде рассмотреть проект Зеленского о незаконном обогащении
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Семь членов профильного комитета поддержали включение неотложного законопроекта президента в повестку дня

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Об этом заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, семь членов комитета поддержали включение неотложного законопроекта президента в повестку дня.

"Предлагается включить в повестку дня, по сути мы ничего не рассматривали... Комитет постановил рекомендовать включить законопроект №10358 в повестку дня 10 сессии Верховной рады восьмого созыва. В связи с обозначением президентом законопроекта как неотложный для внеочередного рассмотрения сократить сроки внесения альтернативных законопроектов наполовину. То есть не 14, а 7 дней", - заявил Кожемякин.

Кроме того, комитет рекомендовал включить в повестку дня и наработанный рабочей группой законопроект комитета.

Отметим, в начале июня в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского №10358 об ответственности за незаконное обогащение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что законопроект президента Владимира Зеленского про незаконное обогащение предусматривает уголовную ответственность, если размер убытков государства достигнет 11,5 млн грн.

Кроме того, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконное обогащение. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

ЕС сохранит финподдержку Украины, несмотря на войну, - Туск Зеленский назвал вступление Украины в ЕС "смертью имперского проекта России"
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь