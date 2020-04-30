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Рада осудила репрессии против украинцев в ​​РФ

Новости » Политика     30.04.2020 - 14:02
Рада осудила репрессии против украинцев в ​​РФ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада также призвала международное сообщество отказаться от всех видов военного сотрудничества с РФ

Верховная рада приняла проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и об освобождении политических заключенных - граждан Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 309 парламентариев.

ВР обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения РФ вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также всех граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Также Рада просит мировое сообщество осудить действия РФ по преследованию лиц за выражение взглядов, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины.

"Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя и перемещение граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - призывают украинские парламентарии.

Нардепы также просят применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам госвласти России, органам оккупационной власти РФ, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и грубым нарушениям прав человека.

Рада призывает парламенты других государств требовать от России прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в аннексированном Крыму и использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности; а также прекратить наращивание присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

"Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристической внешней политики, включая продолжение вооруженной агрессии против Украины", - отмечается в документе.

Напомним, проект постановления №3068 был зарегистрирован в Раде 14 февраля, сначала его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде зарегистрировали законопроект №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Авторами законодательной инициативы являются 59 народных депутатов от разных политических сил.

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