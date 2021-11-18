Рада осовременила закон о страховании: что изменится

Проект закона №5315 поддержали 235 депутатов.

Закон устанавливает дифференцированный подход к минимальному размеру уставного капитала страховщиков: 32 млн грн для страховщиков non-life и 48 млн грн - для компаний по страхованию жизни, страховщиков с лицензией на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и на деятельность по перестрахованию.

Новые требования к капиталу будут вводиться поэтапно. В течение первых трех лет после введения в действие нового закона все страховщики должны будут соответствовать требованиям платежеспособности по упрощенному подходу.

Страховщики должны иметь прозрачные структуры собственности, раскрывать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках компании. Учредители и собственники обязаны иметь безупречную деловую репутацию, а также удовлетворительное финансовое и имущественное положение. НБУ будет осуществлять обязательное согласование владельцев существенного участия.

При регистрации страховые компании должны будут предоставлять планы деятельности на три года.