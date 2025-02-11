Рада за основу підтримала законопроект про примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Народні депутати 11 лютого прийняли за основу законопроект №12353 про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій. Він змінить законодавство у сфері евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради та народного депутата Ярослава Железняка.

За даними Железняка, законопроект підтримали 275 народних депутатів.

У документі йдеться про уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема і обов’язкової. Також він допоможе усунути прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду, перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація.

Про що ще йдеться у законопроекті:

примусова евакуація дітей із зон бойових дій та потенційних конфліктів;

зміни до законодавства щодо обов’язків батьків забезпечувати безпеку дітей під час воєнного стану;

Генштаб визначає райони можливих бойових дій у мирний час;

ОВА ухвалює рішення про обов’язкову евакуацію із зон активних бойових дій;

ОВА має право примусово евакуювати дітей за пропозицією військового командування;

органи опіки та поліція здійснюють евакуацію дітей із небезпечних територій.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що у Сумській області було евакуйовано всіх дітей із 90 населених пунктів поблизу кордону з Росією.

Раніше повідомлялось що у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.