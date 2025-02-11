Рада за основу поддержала законопроект о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

Народные депутаты 11 февраля приняли за основу законопроект №12353 об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. Он изменит законодательство в сфере эвакуации населения в условиях правового режима военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады и народного депутата Ярослава Железняка .

По данным Железняка, законопроект поддержали 275 народных депутатов.

В документе говорится об уточнении полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе и обязательной. Также он поможет устранить пробелы относительно запрета или ограничения въезда, пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация.

О чем еще говорится в законопроекте:

принудительная эвакуация детей из зон боевых действий и потенциальных конфликтов;

изменения в законодательство относительно обязанностей родителей обеспечивать безопасность детей во время военного положения;

Генштаб определяет районы возможных боевых действий в мирное время;

ОВА принимает решение об обязательной эвакуации из зон активных боевых действий;

ОВА имеет право принудительно эвакуировать детей по предложению военного командования;

органы опеки и полиция осуществляют эвакуацию детей из опасных территорий.

Напомним, сегодня мы писали о том, что в Сумской области были эвакуированы все дети из 90 населенных пунктов вблизи границы с Россией.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской общины.