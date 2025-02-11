У Сумській області евакуювали усіх дітей з 90 населених пунктів прикордоння

У Сумській області було евакуйовано всіх дітей із 90 населених пунктів поблизу кордону з Росією. Це пов'язано із загрозами зі сторони ворога.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

За його словами, з прикордоння Сумської області евакуювали 777 дітей. Їх розміщують у транзитних центрах, де надають психологічну та фінансову допомогу.

"В першу чергу ми займаємось евакуацією дітей. На сьогодні ми евакуювали 777 дітей були евакуйовані з 90 населених пунктів прикордонних громад, де дітям загрожував ворог", - розповів Артюх.

Він зауважив, що робота щодо евакуації жителів прикордоння продовжується. Наразі в області створені відповідні транзитні центри, де евакуйовані отримують фінансову, гуманітарну допомогу.

Ситуація у Сумській області

Російська армія продовжує обстрілювати Сумську область з артилерії, застосовуючи дрони на авіабомби.

Під ударом постійно перебувають як прикордонні райони, так і обласний центр.

Також у листопаді повідомлялось, що у Сумській області місцева влада готується до можливої евакуації мешканців Краснопільської громади, яка стала ціллю для нових посилених обстрілів з боку Росії.