Рада опять хочет изменить систему электронного декларирования

Верховная рада приняла за основу законопроект 3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 244 народных депутатов.

Отметим, депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Юрчишин отмечает, что этот проект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом; а также не декларировать доходы советникам президента Украины на общественных началах.

В частности, предлагается установить, что электронное декларирование распространяется на лиц, входящих в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50 процентов долей принадлежит государству, должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций прямо или косвенно принадлежит государству.

"Также проектом закона исключаются из действий антикоррупционного законодательства советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента Украины, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. Предлагаются изменения по определению характеристик членов семьи субъекта декларирования", - указано в пояснительной записке.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК получит доступ к базе данных с недвижимостью для проверки деклараций. Агентство сможет сверять стоимость объекта недвижимости, указанную субъектом декларирования, с оценочной стоимостью, указанной в базе.

Также РБК-Украина писало, что НАПК с начала года привлекло к ответственности 625 человек за несвоевременное декларирование.