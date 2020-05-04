НАПК получит доступ к базе данных с недвижимостью для проверки деклараций

Фото: НАПК (РБК-Украина)

НАПК сможет сверять стоимость объекта недвижимости, указанную субъектом декларирования, с оценочной стоимостью, указанной в базе

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Фонд государственного имущества заключили Меморандум о сотрудничестве, который предполагает предоставление доступа НАПК к Единой базе данных отчетов об оценке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, информацию из этой базы используют во время проверки деклараций граждан, уполномоченных на выполнение функций местного самоуправления или государства.

Эта база содержит информацию об оценочной стоимости:

жилой недвижимости;

административной недвижимости;

объектов промышленной (складской) недвижимости;

объектов торговой недвижимости;

земельного участка.

Теперь при проверках деклараций НАПК сможет сверять стоимость объекта недвижимости, указанную субъектом декларирования, с оценочной стоимостью, указанной в базе.

"Это поможет значительно быстрее выявлять случаи, когда субъект декларирования существенно занижает стоимость указанного в декларации объекта недвижимости для сокрытия собственных доходов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов". Они завладевали объектами недвижимости, распорядители которых не проживали в них и не реализовали свое право на регистрацию права собственности.

Также РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года СБУ задержала рейдеров, которые пытались перепродать многоквартирный дом, в который люди вложили деньги.