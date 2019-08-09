Рада определилась с датой первого заседания

Первое торжественное заседание Верховной рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глава группы Дмитрий Разумков заявил, что партия "Слуга народа" предлагает дату 29 августа. Другими депутатами предлагались дата 3 сентября и 20 августа.

На голосование была предложена дата 29 сентября. Во время голосования воздержались пятеро членов группы.

"Решение принято. Торжественное заседание пройдет 29 августа", - сказал Разумков.

Как сообщил Разумков, на этом заседании депутаты примут присягу.

Напомним, сегодня проходит первое заседание подготовительной депутатской группы. Руководителем подготовительной группы избран Дмитрий Разумков от партии "Слуга народа", который ведет заседание. Его заместителем избран Руслан Стефанчук из той же партии. В то ж время секретарем группы избран депутат Ярослав Железняк из партии "Голос".

Согласно Регламенту Верховной рады в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно: "Слуга народа" - 17, "Оппозиционная платформа - За життя" - 3, ВО "Батькивщина"- 2, "Европейская Солидарность" - 2, "Голос"- 1.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.