Рада визначилася з датою першого засідання

Перше урочисте засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня. Таке рішення було прийнято на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Голова групи Дмитро Разумков заявив, що партія "Слуга народу" пропонує дату 29 серпня. Іншими депутатами пропонувалися дата 3 вересня і 20 серпня.

На голосування була запропонована дата 29 вересня. Під час голосування утрималися п'ятеро членів групи.

"Рішення прийнято. Урочисте засідання пройде 29 серпня", - сказав Разумков.

Як повідомив Разумков, на цьому засіданні депутати приймуть присягу.

Нагадаємо, сьогодні проходить перше засідання підготовчої депутатської групи. Керівником підготовчої групи обрано Дмитро Разумков від партії "Слуга народу", який веде засідання. Його заступником обрано Руслан Стефанчук з тієї ж партії. У той ж час секретарем групи обраний депутат Ярослав Железняк з партії "Голос".

Згідно з Регламентом Верховної ради в підготовчу депутатську групу делеговані представники від політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме: "Слуга народу" - 17, "Опозиційна платформа - За життя" - 3, ВО "Батьківщина"- 2, "Європейська Солідарність" - 2, "Голос"- 1.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.