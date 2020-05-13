Рада отправила на доработку законопроект об оборонных закупках 

Закон должен гармонизировать правила оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС
Верховная рада отправила на второе повторное чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках", передает корреспондент РБК-Украина.
Принятие закона во втором чтении поддержали лишь 220 нардепов. А за его направление на доработку в комитет проголосовали 236 парламентариев.
Согласно с пояснительной запиской к проекту закона, его принятие должно было обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.
Документом было предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов; четко определены полномочия Минобороны и Минэкономики в части осуществления закупок.
Также в законе прописано:
Напомним, данный законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря. За него проголосовали 293 парламентария.
Как писало РБК-Украина ранее, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне рекомендовал народным депутатам принять законопроект № 2398-д "Об оборонных закупках". Документ был внесен на рассмотрение Рады 7 ноября.