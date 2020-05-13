Рада відправила на доопрацювання законопроект про оборонні закупівлі

Закон повинен гармонізувати правила оборонних закупівель до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС
Верховна рада направила на повторне друге читання законопроект №2398-д "Про оборонні закупівлі", передає кореспондент РБК-Україна.
Ухвалення закону в другому читанні підтримали лише 220 нардепів. А за його направлення на доопрацювання у комітет проголосували 236 парламентаріїв.
Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, його прийняття мало забезпечити гармонізацію правил оборонних закупівель до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС.
Документом було передбачене затвердження типових державних контрактів; чітко визначені повноваження Міноборони та Мінекономіки в частині здійснення закупівель.
Також у законі прописано:
Нагадаємо, даний законопроект Рада схвалила за основу на початку грудня. За нього проголосували 293 парламентаря.
Як писало РБК-Україна раніше, парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував народним депутатам прийняти законопроект №2398-д "Про оборонні закупівлі". Документ був внесений на розгляд Ради 7 листопада.