Рада відправила на доопрацювання законопроект про оборонні закупівлі

Верховна рада направила на повторне друге читання законопроект №2398-д "Про оборонні закупівлі", передає кореспондент РБК-Україна.

Ухвалення закону в другому читанні підтримали лише 220 нардепів. А за його направлення на доопрацювання у комітет проголосували 236 парламентаріїв.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, його прийняття мало забезпечити гармонізацію правил оборонних закупівель до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС.

Документом було передбачене затвердження типових державних контрактів; чітко визначені повноваження Міноборони та Мінекономіки в частині здійснення закупівель.

Також у законі прописано:

поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО;

надання можливості держзамовникам здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з прозорими і конкурентними процедурами, а також здійснювати закупівлі по імпорту;

здійснення закупівель у рамках трирічного планування;

встановлення держзамовником додаткових критеріїв відбору з метою забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом (забезпечення збереження секретної та конфіденційної інформації) та безпеки постачання (своєчасне і надійне виконання договору).

Нагадаємо, даний законопроект Рада схвалила за основу на початку грудня. За нього проголосували 293 парламентаря.

Як писало РБК-Україна раніше, парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував народним депутатам прийняти законопроект №2398-д "Про оборонні закупівлі". Документ був внесений на розгляд Ради 7 листопада.