Рада окончательно приняла закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 270 депутатов ВР.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Суть закона

Документом совершенствуется регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений КМУ об участии государства в вы ведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом предусматривается и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание убытков) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения, следует из закона. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Но при этом владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены при выводе банка с рынка, могут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.

Изменения ко второму чтению

Ко второму чтению в закон внесли технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта. Кроме того, члены профильного комитета:

убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;

изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом;

внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов.

Напомним, ранее в НБУ разъяснили суть закона о банках. Нацрегулятор подчеркнул, что суд не сможет отменить или остановить ликвидацию.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.

Подчеркнем, парламент принял данный проект за основу в первом чтении в конце марта. К документу были поданы рекордные свыше 16,5 тысячи правок ко второму чтению. Для того, чтобы закон не был заблокирован в Раде месяцами, был разработан новый законопроект, в котором парламентарии предусмотрели специальную процедуру рассмотрения для данного проекта. Затем нардепы поддержали спецпроцедуру рассмотрения закона о банках во втором чтении.