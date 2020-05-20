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Рада окончательно отклонила закон о пенсионном возрасте для женщин

Новости » Политика     20.05.2020 - 12:10
Рада окончательно отклонила закон о пенсионном возрасте для женщин
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данный закон предлагалось ветировать еще в 2015 году 

Верховная рада отклонила законопроект №0972 о пенсионном возрасте женщин. Проектом предлагалось разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За отклонение законопроекта "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения" проголосовали 264 парламентария.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что парламент рассмотрит с предложениями президента законопроект №0972.

Как писало РБК-Украина, в январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Однако уже в феврале того же года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Подчеркнем, парламент 8 созыва так и не рассмотрел предложения главы государства к данному закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение парламента нового созыва.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радапенсионный возраст
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