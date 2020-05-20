Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Даний закон пропонувалося ветувати ще в 2015 році

Верховна рада відхилила законопроект №0972 про пенсійний вік жінок. Проектом пропонувалося дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За відхилення законопроекту "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення" проголосували 264 парламентарії.

Нагадаємо, у вересні 2019 року повідомлялося, що парламент розгляне з пропозиціями президента законопроект №0972.

Як писало РБК-Україна, в січні 2015 року парламентарії підтримали в першому читанні і в цілому даний проект закону. За нього проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Однак уже в лютому того ж року п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він підкреслював, що в останні роки спостерігається дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Підкреслимо, парламент 8 скликання так і не розглянув пропозиції глави держави до цього закону, у зв'язку з чим він і був переданий на розгляд парламенту нового скликання.

Автор: Юлия Струк