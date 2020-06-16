Рада окончательно одобрила закон для поддержки культуры на время карантина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятия закона ранее требовал президент Владимир Зеленский

Верховная рада окончательно одобрила законопроект №3377 по поводу государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Закон принят во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 343 нардепа.

Ранее в профильном комитете обращали внимание, что ожидаемые потери дохода в культурной индустрии и туризме за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8-8,7 миллиарда гривен.

Документ предлагает:

снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее рассмотреть этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий Рада одобрила в первом чтении месяц назад.

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Автор: Юлия Струк