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Рада остаточно схвалила закон для підтримки культури на час карантину

Новини » Політика     16.06.2020 - 11:09
Рада остаточно схвалила закон для підтримки культури на час карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття закону раніше вимагав президент Володимир Зеленський

Верховна рада остаточно схвалила законопроект №3377 щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином через коронавірус. Закон прийнятий у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 343 нардепа.

Раніше в профільному комітеті звертали увагу, що очікувані втрати доходу в культурній індустрії і туризмі за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 мільярда гривень.

Документ пропонує:

  • зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через введені обмеження;
  • на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;
  • надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";
  • на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборона діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі держдопомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше розглянути цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, законопроект про підтримку культури і креативних індустрій Рада схвалила в першому читанні місяць тому.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КультуракарантинВерховна Рада
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