Рада приняла закон о количестве депутатских запросов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 248 депутатов Рады.

Так, к первому чтению в документе предлагалось установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. Ко второму чтению профильный комитет оставил эту норму.

Однако в ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали правку, которую отклонил комитет, о внесении не более десяти запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе. За правку проголосовали 304 депутата ВР.

Напомним, данный закон парламентарии приняли за основу 13 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

Добавим также, парламент ранее направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство. Документ уже поступил на рассмотрение в КСУ.