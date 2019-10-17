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Рада прийняла закон про кількість депутатських запитів

Новини » Політика    17.10.2019 - 16:42
Рада прийняла закон про кількість депутатських запитів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

На пленарному тижні можна вносити не більше 10 депутатських запитів від одного нардепа

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 248 депутатів Ради.

Рада прийняла закон про кількість депутатських запитів

Так, до першого читання у документі пропонувалося встановити, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата. До другого читання профільний комітет залишив цю норму.

Однак у ході розгляду документа в сесійній залі нардепи підтримали правку, яку відхилив комітет, про внесення не більше десяти запитів від одного нардепа на одному пленарному тижні. За правку проголосували 304 депутата ВР.

Нагадаємо, даний закон парламентарії прийняли за основу 13 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект № 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".

Додамо також, парламент раніше направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство. Документ уже надійшов на розгляд в КСУ.

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