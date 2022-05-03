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Рада официально попросила Конгресс США объявить Россию страной-террористом

Фото: Рада официально попросила Конгресс США объявить Россию страной-террористом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 3 мая, Верховная рада официально попросила Конгресс США объявить Россию страной-террористом. За документ проголосовали 344 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"Верховная рада поддержала обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ государством-спонсором терроризма", - написал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо признать спонсором терроризма, а ее армию – террористической организацией.

Война России против Украины длится шестьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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