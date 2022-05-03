У вівторок, 3 травня, Верховна рада офіційно попросила Конгрес США оголосити Росію країною-терористом. За документ проголосували 344 народних депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.
"Верховна рада підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання РФ державою-спонсором тероризму", - написав він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію-терористичною організацією.
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