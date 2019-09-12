Рада одобрила закон Зеленского о Плане обороны Украины за основу

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 316 нардепов.

Проектом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - указано в пояснительной записке.

При этом Рада не поддержала поданный народными депутатами альтернативный проект закона № 1011-1.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять законопроект №1011 авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

Добавим также, комитет парламента 8 созыва по вопросам национальной безопасности и обороны в феврале проголосовал рекомендовать ВР принять за основу правительственный законопроект №9464 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины". Этим документом также предусмотрена разработка Плана обороны Украины президентом.

Как писало РБК-Украина, президент просит парламент нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту.