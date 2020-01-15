Рада одобрила закон Зеленского об организации деятельности Верховного суда

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Целью закона является урегулирование вопросов организации деятельности Верховного суда

Парламент принял во втором чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке, передает корреспондент РБК-Украина.

"За" проголосовали 237 нардепов. Рассмотрение закона проходило почти в течение всего утреннего пленарного заседания.

Законом определены четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Также упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания; изымаются некоторые виды обеспечения иска, запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного госорганом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру.

"Общеизвестна ситуация злоупотребления участниками дела правом на отвод путем подачи отвода в день или накануне судебного заседания с целью недопущения его рассмотрения другим судьей и отмены назначенного судебного заседания", - указано в пояснительной записке.

С целью недопущения возможности злоупотребления участниками дела своими процессуальными правами целесообразно предусмотреть упрощенное рассмотрение заявления об отводе судьи, которая представлена накануне судебного заседания, - тем же судьей, который осуществляет рассмотрение дела (без остановки производства по делу и без передачи дела другому составу суда для рассмотрения соответствующего заявления). Правомерность отклонения такого отвода может быть пересмотрена судом апелляционной и/или кассационной инстанции.

По словам авторов законопроекта, его принятие необходимо для выполнения Верховным Судом основной своей задачи - обеспечение единства и постоянства судебной практики. Кроме того, цель законопроекта - сбалансирование нагрузки делами между различными юрисдикциями, что будет способствовать быстрому рассмотрению дел.

Напомним, в начале декабря парламент принял за основу в первом чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского. За документ проголосовали 233 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 ноября в Верховной раде появился текст проекта закона №2314.

А 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении.