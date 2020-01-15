Рада схвалила закон Зеленського про організацію діяльності Верховного суду

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Метою закону є врегулювання питань організації діяльності Верховного суду

Парламент ухвалив у другому читанні проект закону №2314 авторства президента Володимира Зеленського про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, передає кореспондент РБК-Україна.

"За" проголосували 237 нардепів. Розгляд закону відбувався майже протягом усього ранкового пленарного засідання.

Законом визначені чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції і постанови суду апеляційної інстанції.

Також спрощується порядок розгляду відводів судді в разі подачі такого відводу напередодні або в день засідання; вилучаються деякі види забезпечення позову, забороняється вживання заходів забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення або призупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного держорганом суб'єкта в складі комісії, яка проводить конкурс, аукціон, торги, тендер або іншу публічну процедуру.

"Загальновідома ситуація зловживання учасниками справи правом на відвід шляхом подачі відведення в день або напередодні судового засідання з метою недопущення його розгляду іншим суддею і скасування призначеного судового засідання", - зазначено в пояснювальній записці.

З метою недопущення можливості зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами доцільно передбачити спрощений розгляд заяви про відвід судді, яка представлена ​​напередодні судового засідання, - тим же суддею, який здійснює розгляд справи (без зупинення провадження у справі та без передачі справи іншому складу суду для розгляду відповідного заяви). Правомірність відхилення такого відводу може бути переглянута судом апеляційної та/або касаційної інстанції.

За словами авторів законопроекту, його прийняття потрібне задля виконання Верховним Судом основного свого завдання - забезпечення єдності та сталості судової практики. Крім того, законопроект має на меті збалансування навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятиме швидкому розгляду справ.

Нагадаємо, на початку грудня парламент прийняв за основу в першому читанні проект закону №2314 авторства президента Володимира Зеленського. За документ проголосували 233 парламентарія.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 листопада у Верховній раді з'явився текст проекту закону №2314.

А 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні.